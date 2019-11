Venezia: dalla Reggenza vicinanza e solidarietà, il Consiglio dei Ministri stanzia 20 milioni

La Reggenza esprime vicinanza e solidarietà alle autorità e alla popolazione della città, a nome delle istituzioni e del popolo sammarinese. In segno di rispetto, i capi di Stato hanno annullato la visita al padiglione del Titano all'Esposizione internazionale d'arte. Non si ferma, nel frattempo, la minaccia del maltempo in Veneto: per domani nuova allerta rossa in alcuni settori della Regione.

Dopo l'emergenza, che ha causato due morti, la città lagunare fa i conti con i danni delle mareggiate. Nel pomeriggio via libera del Consiglio dei Ministri allo stato d'emergenza per le aree colpite e allo stanziamento iniziale di 20 milioni di euro. Il premier Giuseppe Conte, durante la sua visita, ha parlato di una "situazione drammatica". Le prime misure per la popolazione consistono in indennizzi immediati per privati e commercianti e il posticipo della Tari. Domani scuole chiuse.

E si torna a parlare del Mose: la grande infrastruttura marina che dovrebbe evitare gli allagamenti. Per il presidente del Consiglio "va completata e poi mantenuta". Opere del genere per il leader 5 Stelle, Luigi Di Maio, "sono nate vecchie e infarcite di tangenti e corruzione", ma "va terminata", aggiunge.