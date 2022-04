METEO Vento e freddo nella notte: alberi sulle auto in sosta e neve sui rilievi

Notte di vento e freddo quella tra sabato e domenica sul Titano e i provincia di Rimini. Le raffiche di vento hanno sfiorato e in qualche caso superato i 100 Km/h. Mareggiate importanti hanno interessato tutta la costa, da Cesenatico, dove il molo del porto è stato sferzato e sommerso dalle onde (vedi post allegato dalla pagina Facebook Emilia Romagna Meteo), fino a Riccione. Molti gli alberi che in riviera non hanno retto la forza del vento: a Santarcangelo e a Bellaria due alberati sono caduti addosso a due abitazioni, mentre a Riccione le auto in sosta hanno fatto le spese delle cadute, per fortuna in nessuna circostanza si sono registrati feriti.

Una trentina gli interventi da parte di Vigili del Fuoco e Protezione Civile per mettere il sicurezza piante, cartelloni e antenne resi pericolanti dal maltempo. A San Marino nessun intervento da parte della sezione antincendio.

Le temperature sono precipitate nel giro di pochissime ore passando dai 25 gradi registrati a metà giornata, alla neve caduta durante la notte sui rilievi. La situazione dovrebbe rimanere stabile fino alla Pasqua quando è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione.

