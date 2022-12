ALLERTA METEO Vento e piogge sull'Emilia-Romagna; domenica brusco calo delle temperature

Vento e piogge sull'Emilia-Romagna; domenica brusco calo delle temperature.

La Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo per la giornata di venerdì. Sono infatti previste piogge diffuse, che sulle aree appenniniche possono essere anche localmente di forte intensità e con accumuli moderati. Si prevede anche un'intensificazione della ventilazione da Sud-Ovest sulle aree appenniniche centro-orientali fino a valori di burrasca moderata (62-74 km/h) e con rinforzi di burrasca forte (75-88 km/h) sulle aree appenniniche orientali. La ventilazione meridionale porterà un sensibile innalzamento delle temperature e assenza di piogge che invece torneranno, in maniera abbondante, nella giornata di sabato. Per domenica, invece, colonnina di mercurio in picchiata, anche a San Marino.

