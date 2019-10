Vento e pioggia a Rimini e San Marino: diversi problemi alla viabilità in riviera

L'ondata di maltempo era prevista già da giorni ma il fortissimo vento delle prime ore di questa mattina ha provocato diversi disagi a Rimini. Sulla costa le raffiche hanno toccato i 98 km/h creando diverse criticità alla viabilità locale. I dati diffusi dal Centro Meteo Emilia Romagna hanno registrato una raffica massima di 113 km/h a Bellaria.

Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco per rimuovere gli alberi caduti in strada: le prime chiamate questa mattina in viale Regina Elena per eliminare rami spezzati e mettere in sicurezza case ed abitazioni. Disagi non solo per la viabilità stradale ma anche sui binari con ritardi e cancellazioni dei treni nella prima mattinata.

Anche a San Marino vento e pioggia di forte intensità. Qualche ramo è caduto in zona Murata, ma non si sono registrati grossi danni o problemi di circolazione. Le forti raffiche però hanno costretto alla chiusura della funivia. Da domani situazione meteo in miglioramento ma resteranno basse le temperature, minime intorno agli 8 gradi e massime non superiori ai 14.