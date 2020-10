EMILIA-ROMAGNA E SAN MARINO Vento e pioggia forte in arrivo: allerta meteo gialla della Protezione Civile

Vento e pioggia forte in arrivo: allerta meteo gialla della Protezione Civile.

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna e di San Marino emesso un'allerta meteo gialla per criticità idrogeologica, temporali e vento sul territorio a partire dalle 12 alla mezzanotte di domani. Nel dettaglio, si legge nel bollettino, "nella giornata di oggi, il territorio regionale sarà gradualmente interessato a partire dal settore occidentale da piogge localmente persistenti e fenomeni convettivi sparsi, più intensi sulle aree appenniniche. Dal pomeriggio-sera" si intensificheranno "i fenomeni sul settore centro-orientale, dove potranno diventare anche a carattere temporalesco di moderata o forte intensità".

Inoltre, viene osservato, e precipitazioni continueranno nella notte e nella mattina di domani e soltanto dalle ore pomeridiane si prevede che potranno essere in esaurimento sulla pianura centro-occidentale e in attenuazione sui rilievi, sulla pianura orientale e sulla costa". Infine, per tutto il periodo di validità del provvedimento, si prevede "il superamento della soglia di allerta per il vento sulle aree del crinale appenninico, sulla costa e sulle aree di pianura e collinari del settore orientale, dove potrà raggiungere e superare intensità di 62 km/h e con ulteriori rinforzi di raffica".





