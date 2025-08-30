MALTEMPO Vento e pioggia su Romagna e San Marino: scatta l'allerta meteo gialla Per domenica è invece previsto il ritorno del sole con temperature massime attorno ai 25/26 gradi

Vento e pioggia su Romagna e San Marino: scatta l'allerta meteo gialla.

Il fine settimana si apre con condizioni di instabilità su San Marino e provincia di Rimini. Sabato 30 agosto la giornata sarà caratterizzata da cielo irregolarmente nuvoloso con possibili rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. Le temperature oscilleranno tra i 14 e i 21 gradi. La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta gialla valida fino alla mezzanotte di sabato per rischio temporali, frane, piene dei corsi d’acqua e raffiche di vento fino a burrasca (62-74 Km/h) sui rilievi. È quindi raccomandata prudenza negli spostamenti, con particolare attenzione alle aree collinari e ai corsi minori soggetti a innalzamenti rapidi dei livelli idrici.

Domenica 31 agosto, invece, il quadro meteorologico sarà decisamente più favorevole: il sole tornerà protagonista sia a San Marino che sulla riviera riminese. Le temperature saliranno leggermente, con massime attorno ai 25/26 gradi e minime sui 17, offrendo una giornata ideale anche per attività all’aperto.

