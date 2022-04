Vento forte a San Marino: alcuni cassonetti a terra, allerta meteo per tutta la giornata

Rimarrà attiva per tutta la giornata di oggi l'allerta meteo in codice arancione per vento forte. Per tutta la giornata - avvisa la Protezione Civile - sono previsti venti di burrasca moderata o forte, inizialmente da sud-ovest sui rilievi appenninici che tenderanno poi a divenire nord-occidentali. Possibili per la giornata anche rinforzi o raffiche di intensità superiore.

Nella notte il vento ha fatto cadere alcuni cassonetti a terra e trascinato delle ramaglie sulle strade del Titano. A Domagnano nella notte è caduta una pianta, sul posto è intervenuta la Polizia Civile. Non si rilevano, al momento, particolari problematiche alla circolazione.