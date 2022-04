Vento forte a San Marino: due alberi caduti, cassonetti a terra ma nessun problema alla circolazione

Rimarrà attiva per tutta la giornata di oggi l'allerta meteo in codice arancione per vento forte. Per tutta la giornata - avvisa la Protezione Civile - sono previsti venti di burrasca moderata o forte in territorio sammarinese.

In territorio sammarinese sono stati riscontrati alcuni effetti della burrasca, ma nessun problema alla viabilità . A Domagnano, in Via XXV Marzo, all'altezza del distributore carburanti “Pitro”, è caduto un albero, danneggiando la pensilina nei pressi della fermata ATI. Nessun problema alla viabilità ma è stato necessario l'intervento della Squadra Antincendio della Polizia Civile per tagliare il fusto in più parti e accantonarlo. L'area è stata messa in sicurezza.

Ad Acquaviva, in Via Nitella, un altro albero è invece caduto sulla recinzione del campo sportivo. Anche in questo caso è intervenuta la Squadra Antincendio per rimuovere l'albero prima che emergessero problemi alla viabilità. Nei pressi del bivio del cimitero di Faetano si è ribaltata la pensilina ATI, finendo completamente al di fuori della sede stradale.

La Polizia Civile ha inviato le dovute segnalazioni di U.G.R.A. e al servizio di trasporti U.R.A.T. per portare tutte le zone in sicurezza. Diverse inoltre le segnalazioni di cassonetti ribaltati in territorio, prontamente segnalati a A.A.S.S. Igiene Urbana.

