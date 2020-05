METEO Vento forte a San Marino fino tarda notte In serata le raffiche potrebbero toccare anche i 90 km/h. Per domani non sono previste precipitazioni.

È arrivata anche a San Marino la perturbazione che ha colpito oggi gran parte dell'Emilia Romagna. Permane fino a mezzanotte l'allerta meteo gialla per criticità vento diramata dalla Protezione Civile. Sul nostro territorio già da questa mattina forti raffiche fino a 70 km/h, in tarda serata potrebbero anche toccare i 90 km/h.

Per quanto riguarda le precipitazioni, non sono previste per la giornata di domani in Repubblica, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con addensamenti più intensi associati a deboli precipitazioni, fra questa notte e domani mattina. Le temperature dovrebbero rimanere abbastanza alte, intorno ai 20 gradi.

È passata da gialla ad arancione invece l'allerta meteo emanata da Arpae per i temporali in Emilia Romagna. Le piogge hanno bagnato aree comprese tra le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Già da domani però previsto un progressivo esaurimento.



