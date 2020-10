CODICE ARANCIONE Vento forte: allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna e San Marino ha diramato per tutta la giornata di oggi un'allerta meteo, codice arancione per vento e codice giallo per criticità idrogeologica e temporali. Un vortice depressionario in discesa sul bacino tirrenico determinerà condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse per tutta la mattinata, anche a carattere temporalesco di moderata/forte intensità. I fenomeni si attenueranno nel pomeriggio e nella sera. Si prevede che le raffiche di vento possano raggiungere un'intensità fra i 74 e gli 88 km/h (Beaufort 9).

