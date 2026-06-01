Vento forte e rischio temporali: allerta gialla per martedì 2 giugno

La Protezione Civile di San Marino ha diffuso un'allerta meteo di codice giallo per vento, valida dalle 00.00 di martedì 2 giugno alle 00.00 di mercoledì 3 giugno, riprendendo l'avviso emesso dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna.

Per la giornata di domani è prevista un'intensificazione dei venti dai quadranti sud-occidentali, soprattutto nelle ore serali. Sui rilievi centro-orientali si potranno raggiungere valori di burrasca, con velocità comprese tra 62 e 74 chilometri orari, mentre lungo il crinale sono attese raffiche fino a burrasca forte, tra 75 e 88 chilometri orari.

L'allerta segnala inoltre condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati.

I fenomeni risultano più probabili sulle aree di pianura e nel settore occidentale dell'Emilia-Romagna. Nelle zone collinari e montane eventualmente interessate dai temporali non si escludono fenomeni di ruscellamento, locali frane e innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo idrografico minore.











