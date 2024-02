SAN MARINO Vento forte: Polizia Civile in via Piana per la caduta di tegole, area bandellata e traffico deviato

Come annunciato dall'allerta meteo di qualche giorno fa, violente raffiche di vento stanno sferzando la Repubblica e l'Emilia Romagna, fino agli oltre 100Km/h, registrati dalle 11 dalla centralina di Chiesanuova. La Polizia Civile è intervenuta in Città all'incrocio tra via Piana e via Giacomini, per la caduta di alcune tegole dal tetto di un edificio, sotto il quale sono presenti anche alcuni negozi. Dunque, precauzionalmente l'area antistante il condominio è stata transennata. Nessun danno a persone o cose, alcuni coppi sono finiti in mezzo alla strada dalla forza del vento. Il traffico deviato per arrivare in Città. Per i resto i cassonetti divelti il territorio, mentre la Protezione Civile sta monitorando ma al momento non segnala particolari criticità.

E dalla Regione arriva una nuova allerta per sabato 24 febbraio per vento forte da sud-ovest sui rilievi del settore centrale e orientale della regione.



