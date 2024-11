METEO Vento forte su tutto il territorio: diversi interventi della Polizia Civile Il garbino sta colpendo gli Appennini e la Romagna. Prevista una attenuazione in giornata

Vento forte su tutto il territorio: diversi interventi della Polizia Civile.

Fortissime raffiche di vento stanno sferzando tutta la Romagna e il territorio di San Marino. Era stato annunciato e il garbino è puntualmente arrivato, in particolare nella zona alta del Monte. Raffiche attorno ai 95 km/h, con punte di 113 a Chiesanuova. A San Marino diversi gli interventi da parte della Polizia Civile, riguardo in particolare rami spazzati che ingombrano la carreggiata stradale, bidoni divelti e oggetti volati dai terrazzi delle abitazioni. A Serravalle in mattinata un grosso albero è caduto sulla superstrada: agenti al lavoro per ripristinare la viabilità su entrambe le corsie di marcia.

Continua da parte delle forze dell'ordine il presidio del territorio dato che le raffiche non accennano a diminuire.

Il forte vento sta colpendo in particolare il crinale dell'Appennino e la pianura romagnola: sono stati raggiunti i 100 km/h alle porte di Faenza, a San Mamante. Il fenomeno dovrebbe migliorare nel corso della giornata. Si raccomanda la massima prudenza.

