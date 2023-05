GIUNTA DI CASTELLO Verde pubblico, “le istituzioni ci ignorano” e Faetano fa da sé

L'erba alta a bordo strada non è solo una questione estetica e di decoro urbano. Spesso, come a ridosso di curve, rotatorie e intersezioni, può infatti inficiare la visibilità degli automobilisti e diventare quindi un potenziale pericolo. Ed è così che la Giunta di Castello di Faetano, dopo continui solleciti all'Azienda dei lavori pubblici, ha deciso di fare da sé.

“A causa della mancata risposta alle nostre numerose richieste – si legge in un post su Facebook –, abbiamo dovuto provvedere in autonomia al taglio erba sull'incrocio di Strada del Marano, perché l'erba cresciuta a dismisura rendeva pericoloso il transito”. E conclude: “Invitiamo al cittadinanza a segnalare disagi e disservizi anche agli uffici preposti”. Ad “armarsi” di decespugliatore lo stesso Capitano di Castello Giorgio Moroni che in qualche minuto ha risolto la situazione. L'iniziativa “privata” ha avuto l'appoggio social del collega di Serravalle Roberto Ercolani che parla di “gesto di civiltà e di partecipazione alla cosa pubblica”.

"Il ruolo dei Capitani - argomenta - a cosa serve se non a raccogliere segnalazioni e a fare di tutto perché si trovi una soluzione?". E continua: "La gara d'appalto per gli sfalci nei Castelli è terminata, ma qua non si è fatto vedere nessuno". Il Capitano di Castello parla di un incrocio troppo pericoloso per mantenerlo in quello stato e ne fa una questione di coscienza. Ammette che non è la prima volta che imbraccia il "frullino" e che, se dovesse essere necessario, lo farà nuovamente perché, conclude, "la sicurezza dei cittadini per noi è prioritaria".

