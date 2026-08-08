Verifiche ispettive, sala gremita a Domagnano per l’incontro con professionisti e tecnici Promosso da Palazzo Mercuri in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili: al centro procedure, nuove circolari e protocolli per rendere i controlli più uniformi, trasparenti ed efficienti

Sala Montelupo gremita a Domagnano per il corso formativo promosso da Palazzo Mercuri in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili. Avvocati, professionisti e tecnici del settore hanno approfondito procedure e aspetti operativi delle verifiche ispettive.

Le relazioni dei dirigenti degli uffici chiave, l’avvocato Maurizio Neri per il Lavoro e la dottoressa Valentina Vicari per le Attività Economiche, hanno illustrato le nuove circolari esplicative e i protocolli, con l’obiettivo di rendere i controlli più uniformi, trasparenti ed efficienti. Lo scopo dell'esecutivo non punta a inasprire le sanzioni o a trasformare le ispezioni in un freno per chi produce, ma piuttosto a costruire un’amministrazione amica. Trasparenza ed efficacia diventano gli elementi centrali, in cui i controlli rappresentano una garanzia di tutela per la concorrenza leale e la qualità dell'occupazione riducendo l'impatto burocratico, fa sapere Palazzo Mercuri.

"Rafforzare la legalità non significa affatto appesantire il sistema — sottolineano i Segretari di Stato Rossano Fabbri e Alessandro Bevitori — bensì offrire garanzie limpide a quanti scelgono di fare impresa nel nostro Paese. I controlli non rappresentano una scure sanzionatoria, ma lo scudo a protezione del tessuto economico sano.”

L’incontro, che ha raccolto moltissimi partecipanti, si inserisce nel percorso di dialogo tra istituzioni e categorie professionali, considerato un elemento centrale del processo di modernizzazione e semplificazione della macchina pubblica, anche alla luce dell'adeguamento delle norme al contesto europeo.



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