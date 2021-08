Verso Expo Dubai: presentato lo staff del Padiglione San Marino

E' la presentazione ufficiale dello staff che gestirà l'immagine della Repubblica all'esposizione universale di Dubai. Squadra giovane, tutta al femminile: Ilaria Brizi - Social Media Manager; Sara Conti al Sails; area Accreditation: Elisabetta Bucci e il Direttore di Padiglione Letizia Cardelli. E' in partenza per gli Emirati, che detta gli obiettivi: presentare la Repubblica di San Marino al mondo; in parallelo, attrarre business Intanto, il padiglione prende corpo e si animerà anche grazie ai 25 volontari, già selezionati, tutti sammarinesi insieme a 2 studenti italiani dell'Università di San Marino.

Nel video, l'intervista al Direttore del Padiglione, Letizia Cardelli

