Verso Expo Dubai: siglato protocollo d'intesa tra il Commissariato e l'Agenzia per lo Sviluppo

Un protocollo che regola le procedure per l'effettuazione delle spese, la loro autorizzazione e rendicontazione, compito che il decreto affida all'Agenzia su proposta del Commissariato, oltre a fissare le procedure tecnico-finanziarie da seguire a San Marino e a Dubai.

Soddisfazione dal Commissario Generale per l'EXPO, Mauro Maiani, che dice: “l'azione del Commissariato può ora partire concretamente, partendo dall'esame delle candidature arrivate per la realizzare il piano di comunicazione del padiglione”. Il Presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo, Pier Giovanni Terenzi, ha indicato nell'Agenzia “una parte attiva nel rendere la partecipazione di San Marino all'EXPO proficua per il sistema Paese”. Dal Segretario Federico Pedini Amati arriva lo sprone ad “andare avanti a tutta forza – ha detto – per una partecipazione di qualità della Repubblica all'EXPO, quale primo momento di rilancio per il Paese dopo la crisi dovuta alla pandemia”.



