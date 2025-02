LAVORO DI SQUADRA Verso Expo Osaka 2025: giornate di formazione per il team di giovani volontari In cattedra staff, uffici pubblici e aziende per una preparazione a 360 gradi sulle unicità del Paese. Pronta a vivere un'esperienza stimolante anche la Direttrice del Padiglione San Marino, Laura Franciosi

Un'altra tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento ad Expo Osaka 2025 che inaugura il 13 aprile. 18 giovani volontari titolari (più le 9 riserve che verranno chiamate in caso di necessità), i migliori usciti dalle selezioni, pronti ora a dare il massimo per il lavoro di squadra che li attende. Serve pertanto una formazione mirata per una preparazione a 360 gradi: sui contenuti del Padiglione; le istituzioni sammarinesi; la storia; l'ambito tecnico-logistico; gli aspetti pratici e culturali; di pari passo con le lezioni di lingua giapponese già cominciate.

In cattedra: Commissariato Expo, Segreteria Istituzionale, Cerimoniale diplomatico, Ufficio del Turismo, Istituti Culturali, lo storico Verter Casali, Agenzia per lo Sviluppo Camera di Commercio, Sums e aziende (BKN301 e VeChain), insieme per fornire le nozioni utili al compito loro affidato. “Altri Paesi, tra cui l'Italia, - fa sapere il Commissario Generale per San Marino, Filippo Francini - cominciano adesso la formazione, partiamo quindi con un po' di vantaggio, giochiamocelo bene! - esorta. “Abbiamo un progetto da raccontare al mondo – aggiunge – l'obiettivo è di essere focalizzati sulla nostra partecipazione”. Un'esperienza di vita, di contatto, che vale più di un esame universitario. "Penso che sia una occasione fantastica - afferma Giorgia Manzaroli, 23 anni, nel gruppo di 6 volontari del primo dei tre turni di due mesi ciascuno - per promuovere il nostro sistema-Paese attraverso azioni di mirata a diplomazia culturale e appunto anche per le nostre imprese sanmarinesi penso che sia un'ottima opportunità di slancio ma anche per consolidare la nostra posizione a livello mondiale e sono molto onorata di affiancare la delegazione in questa impresa". "Sono molto emozionato anche io - aggiunge Edoardo Pasolini, 21enne volontario sempre al primo turno - di poter rappresentare il mio paese all'estero, specialmente in un Paese così all'avanguardia e nuovo per tutti noi a livello culturale e a livello soprattutto anche di vita; e spero di poter sfruttare al massimo la formazione che stiamo facendo e l'impegno che stiamo mettendo tutti insieme nella formazione appunto del gruppo e del padiglione che poi verrà sviluppato là".

Mette a disposizione la sua lunga esperienza in ambito Expo, la Direttrice del Padiglione San Marino, Laura Franciosi: orgoglio e passione per portare in alto il nome della Repubblica. Trasmette una forte motivazione: "Abbiamo programmato due giornate di formazione - conferma Laura Franciosi - per mettere i nostri ragazzi nelle condizioni di rappresentare al meglio il nostro paese nel contesto globale in cui ci troveremo inseriti. Io - continua - so che cosa sono state fino ad oggi per me, nel senso che avendole vissute quotidianamente per ben due volte, però sono pronta ad essere sorpresa soprattutto grazie anche alla presenza dello staff col quale partirò e che sarà con me, sia di manager che di volontari, laggiù per cui sarà soprattutto un'esperienza umana importante per me".

Un focus è stato dedicato al manoscritto "Vita Sancti Marini" - di cui in Padiglione sarà esposta una copia donata dalla Casa editrice Imago - curata dalla Presidente della Commissione Unesco Meris Monti e dalla filologa Maria Giovanna Fadiga Mercuri, membro della stessa Commissione e Direttrice culturale della Imago.

Nel video le interviste ai volontari Giorgia Manzaroli ed Edoardo Pasolini; e alla Direttrice Padiglione San Marino Expo Osaka 2025 Laura Franciosi.

