OSAKA 2025 Verso Expo: presentata la app VeBetter Expo Quiz per coinvolgere i visitatori del Padiglione San Marino Obiettivo: sensibilizzare “sui temi della sostenibilità attraverso un gioco educativo, guidato da Libertas, la mascotte ufficiale”

Quando l'innovazione tecnologica e il settore blockchain diventano strumento di conoscenza capace di offrire spunti di interazione per l'apprendimento, con un occhio all'utilizzo efficiente e rispettoso delle risorse ambientali. Dalla partnership con VeChain, il Commissariato Generale di San Marino ad Expo Osaka 2025 amplia le possibilità di fruizione del Padiglione biancoazzurro: il progetto VeBetter Expo Quiz si propone infatti di sensibilizzare i visitatori del Padiglione San Marino “sui temi della sostenibilità attraverso un gioco educativo, guidato da Libertas, la mascotte ufficiale”.

Un quiz di poche domande, semplice e veloce, con pillole informative su Expo, la partecipazione sammarinese, la missione del Padiglione ed un quesito legato alle buone pratiche sostenibili, in linea con la vision e le applicazioni dell’ecosistema VeBetter. Previsti premi settimanali per alimentare così nei partecipanti l'appeal del progetto; ed un viaggio a San Marino con visita guidata e tappa in Italia come premio finale. "Noi siamo un'azienda che lavora in blockchain - spiega Vanessa D'Ambrosio di VeChain - e cerchiamo di sviluppare quello che viene definito il mondo web 3.0. Quello che volevamo era coniugare l'innovatività che noi portiamo proprio con le nostre piattaforme, con la nostra tecnologia, in una situazione, in un'occasione per rendere il visitatore che visiterà il padiglione di San Marino fargli vivere un'esperienza semplice e immediata, che abbia la sicurezza che dà la tecnologia blockchain però nello stesso tempo la semplicità di un app che abbiamo tutti sul cellulare".

Immediata e interattiva, una app che, insomma, vuole “parlare a tutti”. "Siamo molto felici di avere tra i nostri partner importanti nei main sponsor VeChain che ci accompagnerà durante tutta la nostra partecipazione all'Expo anche con la propria app che risulterà uno degli elementi che ci distingue dagli altri e che permetterà di accedere a dei contenuti in maniera molto friendly e tra l'altro ospiterà anche l'immagine della nostra mascotte Libertas" - dichiara Filippo Francini, Commissario Generale San Marino Expo Osaka 2025.

Nel video le interviste a Vanessa D'Ambrosio, VeChain e Filippo Francini, Commissario Generale San Marino Expo Osaka 2025

