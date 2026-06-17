Verso gli ArchiDays: focus sulla figura dell'Ingegnere Gino Zani, tra Reggio Calabria e San Marino

Nel video l'intervista a Luca Zanotti, Consigliere Ordine Ingegneri e Architetti RSM.

L'omaggio ad un professionista di raro ingegno. Dopo il successo dell'evento di Reggio Calabria a febbraio, anche gli ArchiDays 2026, rassegna di architettura e ingegneria sostenibile di San Marino, puntano sulla figura di Gino Zani: ingegnere che lasciò la sua impronta indelebile nelle opere realizzate nel Reggino, per la ricostruzione urbana dopo il terremoto del 1908 con soluzioni antisismiche pionieristiche, e sul Titano per aver restituito il volto storico e monumentale a San Marino Città, restaurando le Torri, le Mura, ridisegnando gran parte del centro storico moderno, e giocando un ruolo decisivo nella rifondazione degli Istituti Culturali sammarinesi.

"Ci ritroveremo al Teatro Titano venerdì 19 con una seduta, diciamo, aperta al pubblico, così come sabato 20, - anticipa Luca Zanotti, Consigliere Ordine Ingegneri e Architetti RSM - ma nella prima giornata parleremo proprio della figura e del professionista Gino Zani. Avremo i saluti istituzionali la mattina alle 11, l'inaugurazione della mostra nel Ridotto del teatro a mezzogiorno e dalle 15 partiremo al convegno proprio sulla figura di Gino Zani".

Un'eredità che continua tuttora a fare la differenza. "Quella di saper praticamente unificare la figura dell'ingegnere, dell'architetto e del pianificatore anche urbanistico - afferma Zanotti - lui è riuscito a fare tutto questo e la sua grande dote è stata quella di approfondire i suoi lavori sempre con un'analisi storica preliminare. Non è mai stato autoreferenziale nel pensare di saper tutto. Lui prima studiava i territori, studiava la storia del territorio e poi proponeva i suoi progetti che ricalcavano proprio le radici dei territori".

Dall'approfondimento monografico alle sessioni scientifiche, fino alla mostra documentaria multimediale 'Ing. Gino Zani talento asismico in viaggio', per ripercorrerne il concetto di “rifabbrica” e la progettualità che ha lasciato il segno in entrambi i territori. "Il secondo giorno - aggiunge Zanotti - ci saranno docenti universitari di San Marino e Reggio Calabria che parleranno di pianificazione urbanistica e di progettazione antisismica. Ricorderemo oltretutto anche il riconoscimento che la città di Reggio Calabria ha riconosciuto la memoria dell'ingegnere Gino Zani il 22 aprile con il San Giorgio d'Oro, la massima onorificenza della città reggina. Questo con i nostri colleghi ingegneri e architetti che verranno apposta da Reggio Calabria per fare festa con noi".

Nel video l'intervista a Luca Zanotti, Consigliere Ordine Ingegneri e Architetti RSM.