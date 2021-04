Verso i normali orari di chiusura per asili nido e scuole per l'infanzia

Aggiornamenti sulla scuola dal Dipartimento Istruzione: da lunedì prossimo, 19 aprile gli asili nido torneranno all'orario di chiusura delle 16.30 (più esteso, dunque, rispetto a quello attuale delle 15.00).

Per le scuole dell'infanzia, anche la prossima settimana in generale si chiude alle 16.30, ma lasciando a quei genitori - che già a gennaio e febbraio avevano manifestato esigenze diverse per motivi di lavoro o comunque per difficoltà nella gestione familiare – la possibilità di andare a prendere i figli entro le 18.00. Da lunedì 26 aprile poi si torna alla normalità con la chiusura canonica delle 18.00 per tutte le scuole dell'infanzia (unica eccezione, Città che continuerà a rimanere aperta fino alle 16.30).