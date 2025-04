CSDL - CDLS Verso il 1° Maggio: la CSU presenta il programma dell'evento Appuntamento al parco ausa dalle ore 15:00. Spazio anche alla mostra fotografica con immagini provenienti dagli archivi CSdL e CDLS

Pace, Lavoro ed Equità: sono i tre temi centrali su cui si svilupperà la festa del 1° Maggio al parco Ausa organizzata dalla Centrale Sindacale Unitaria. Una giornata di festa, ma anche di impegno per i traguardi da raggiungere per i lavoratori.

"I temi fondamentali - evidenzia Milena Frulli, segretario generale CDLS - sono pace, lavoro ed equità. Senza pace non si riesce a costruire un mondo più corretto e più giusto anche per i lavoratori. Il lavoro, come ci diceva anche Papa Francesco, deve essere dignitoso per permettere alle persone di portare a casa il pane per sfamare le proprie famiglie, quindi il lavoro è alla base della dignità delle persone. L'equità che è uno dei temi forti che abbiamo anche a San Marino e su cui come sindacato continuiamo a batterci".

Al centro dell'incontro anche temi di stretti attualità come l'Accordo di Associazione, fondamentale per il futuro di San Marino e soprattutto per i giovani evidenziano i sindacati, e le residenze fiscali non domiciliati e atipiche, definite dal Segretario CsdL Enzo Merlini “una scelta devastante”. Verso le sfide future quindi, ma tenendo bene a mente anche quanto già affrontato grazie alla mostra fotografica con le immagini provenienti dagli archivi CsdL e CDLS che sarà presentata proprio durante la festa del 1° maggio. Un progetto della Fondazione XXV marzo, curata da Gabriele Mazza e Giorgio Busignani.

Olga Carattoni, Presidente della stessa Fondazione, ha spiegato come sia stato un privilegio ricostruire l’archivio CSdL, "riscoprendo un immenso patrimonio di foto che parlano, chiuse nei cassetti. Per chi appartiene alla mia generazione si tratta di rivivere un momento di grande trasformazione del Paese".

"Abbiamo ritenuto di caratterizzare questo cinquantesimo proprio con questo sguardo al passato - sottolinea Enzo Merlini - per ricordare il movimento sindacale come partito, le conquiste che ha fatto. Sono foto meravigliose, che per chi non è più giovane sicuramente faranno venire in mente ricordi che magari erano un po' sopiti e l'incipit di questo primo maggio è verso il cinquantesimo della settimana sindacale unitaria che si festeggerà il prossimo anno, quindi un motivo in più per venire alla nostra festa a parco Ausa del prossimo primo maggio".

Anche in questa festa dei lavoratori non manca il momento dedicato ai giovani: il giorno seguente, 2 maggio. Sono gli stessi giovani del sindacato, Carlotta Antonelli, Funzionaria FUCS, e Luca Villani, Funzionario Ufficio Studi e Ricerche CDLS, a spiegare la volontà di avvicinare il mondo giovanile ai valori e alla vita del sindacato.



Nel servizio le interviste a Milena Frulli (Segretario generale CDLS) ed Enzo Merlini (Segretario generale CSdL)

