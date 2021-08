Verso il 'decreto Green Pass': per il Titano, si valuta sospensione fino al 15 settembre

Il “nodo Green Pass” per i vaccinati con Sputnik, sammarinesi e residenti, pare sciogliersi, se pur in via temporanea, con una norma ad hoc per il Titano. L'ipotesi, già oggetto dei colloqui di ieri fra il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta e il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, approda sul tavolo del Consiglio dei Ministri, per inserire nel decreto l'esenzione dal certificato obbligatorio, fino al 15 settembre.

Esenzione dal Green Pass decisa tramite circolare, invece, per chi abbia fatto le due dosi di sperimentazione del vaccino di Reithera; per chi ne abbia fatta una sola arriveranno indicazioni per ricevere la seconda con un siero riconosciuto Ema.









Sempre in Italia, il Green Pass sarà obbligatorio per il personale della scuola, per i docenti e gli studenti universitari. Ancora in via di definizione il quadro delle sanzioni per il personale scolastico che non abbia il certificato. Discussione in corso anche sugli studenti delle superiori over16, ma pare certo si riparta in presenza, con obbligo di mascherina (dopo i 6 anni) e didattica a distanza solo in casi eccezionali (zona rossa-arancione, per singole aree o istituti). Scartata l'ipotesi della gratuità, i tamponi per i ragazzi delle scuole secondarie avranno prezzi calmierati.

Accordo invece sul Green Pass per i trasporti su lunga percorrenza: sarà obbligatorio dal 1° settembre e si prevede l'aumento della capienza, a cominciare dai treni, dal 50% all'80% dei posti disponibili.

Scenderà a 7 giorni il periodo di quarantena da contatto con positivi per chi abbia completato il ciclo vaccinale.