Verso il Ferragosto: buono il pre-bilancio turistico ma pesano le incognite autunnali

Un italiano su due ha deciso di trascorrere Ferragosto fuori casa mettendosi in viaggio, nonostante la preoccupazione per il maltempo. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti. Per il ponte tra il 12 ed il 16 agosto è stato riservato il 91% delle camere disponibili sulle principali piattaforme online, con punte del 96% per le località balneari e del 95% dei laghi. E così le spiagge si confermano le mete preferite: in quelle romagnole, rimaste orfane dei turisti russi senza tuttavia il temuto tracollo del comparto, sono tornati i villeggianti tedeschi, ma anche francesi e svizzeri. Tanto che i dati di arrivi e presenze tornano ad allinearsi a quelli dell'estate 2019, l'ultima prima del Covid. Anche se l'aumento dei prezzi ha il suo peso sul tenore della vacanza: gli albergatori di Rimini contano perlopiù prenotazioni da parte di famiglie italiane, ed esclusivamente concentrate nei pochi giorni a cavallo del 15 di agosto.

“Per noi è molto importante il dato del ritorno dei turisti stranieri” sottolinea la Presidente Aia Patrizia Rinaldis, che conferma come la riviera romagnola sia una delle destinazioni preferite del Ferragosto. Anche i dati del turismo sammarinese si allineano a quelli pre pandemia e le immagini che vedete, girate oggi in centro storico, confermano la ripresa in corso, anche grazie agli eventi che – come confermano gli operatori del trismo- si sono rivelati preziosi. Anche per quanto riguarda le strutture ricettive, e perlomeno fino alla fine di agosto, la tendenza è positiva. Se qualche preoccupazione c'è è sul lungo periodo: l'aumento dei prezzi non incide solo sulle tasche dei villeggianti, ma pesa anche sulle imprese che non possono permettersi un aumento delle tariffe.

Nel video l'intervista a Patrizia Rinaldis, Presidente Aia