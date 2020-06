Verso il futuro: lanciato il San Marino Green Award per le imprese, ambiente come chiave di sviluppo

Sentiamo Stefano Canti

Nel mezzo di una crisi sanitaria mondiale, si fa sempre più forte l'esigenza di un futuro sostenibile, rispettoso della natura. Agli imprenditori innovativi guardano gli ideatori del “San Marino Green Award per l'Impresa”: un nuovo concorso rivolto agli operatori economici che abbiano intrapreso un percorso di transizione verso politiche aziendali sostenibili, che propongano prodotti green o che si siano distinti per il rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

Diversi gli aspetti che fanno guadagnare 'punti': dall'essere intervenuti in azienda per ridurre i consumi all'installazione di pannelli fotovoltaici, dall'uso di prodotti biodegradabili alla depurazione, fino alla raccolta differenziata. L'iniziativa è promossa dalle Segreterie di Stato al Territorio, all'Industria e agli Interni, con la collaborazione del San Marino Green Festival. Le candidature vanno inviate all'indirizzo info.territorio@gov.sm; c'è tempo fino alle ore 18 di venerdì 12 giugno 2020. In un periodo di crisi economica, in parte legata al Coronavirus, l'innovazione green può essere una carta vincente sia per i privati che per gli amministratori pubblici.



Nel servizio, l'intervista a Stefano Canti (segretario di Stato al Territorio e all'Ambiente)