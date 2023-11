Verso il Natale, i Capitani Reggenti in visita al CFP Gl i studenti del Centro di Formazione Professionale in divisa, impegnati nei vari laboratori

Verso il Natale, i Capitani Reggenti in visita al CFP.

Al via le visite della Reggenza nelle scuole in vista del Natale. I Capi di Stato sono stati accolti questa mattina dai ragazzi del Centro di Formazione Professionale, impegnati nei laboratori dei vari settori che l'offerta formativa della Scuola sammarinese propone: elettrico e meccanico, parrucchiere ed estetista e ristorazione. Gli studenti, tutti in divisa, hanno omaggiato la delegazione con doni simbolici. Particolarmente gradito quello a cura dei corsi di cucina, sala bar e ristorazione: un buffet di benvenuto che è stato anche l'occasione per invitare la Reggenza all'evento “Colazione di Primavera”, vista la volontà di ripetere l'iniziativa (promossa dalla Segretaria di Stato al Lavoro e dal Centro di Formazione Professionale), che nel marzo scorso ha permesso agli studenti di mettere in pratica le nozioni apprese, servendo a tavola le più alte cariche dello Stato.

