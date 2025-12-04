Verso il Natale: la Reggenza in visita nelle scuole di Borgo Maggiore

Come di consueto il giro delle scuole in occasione del Natale per avvicinare le istituzioni ai bambini. I Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dal Segretario all’Istruzione Teodoro Lonfernini, proseguono le visite nei plessi del territorio. Alla scuola elementare di Borgo Maggiore, la Reggenza viene accolta davanti all’albero di Natale addobbato con simboli della pace. I bambini mettono in scena un sogno sulle note di Ludovico Einaudi, seguito da un “saluto di luce” dal forte impatto visivo. Un secondo gruppo ha condiviso messaggi di pace poi racchiusi in una lanterna. A chiudere il momento corale il brano “We are the world”.
Alla scuola elementare di Cailungo, la quinta porta in scena una recita in dialetto sulla pace, rievocando memorie della Seconda guerra mondiale, le gallerie e il Treno Biancoazzurro, con interviste ai nonni, interpretati dai bambini. Dopo il canto “Lo scriverò nel vento”, la Reggenza riceve palline natalizie decorate dagli studenti. Chiusura con “Heal the world” di Micheal Jackson.
All’infanzia di Cailungo, una delegazione di bambini accoglie i Capi di Stato presentando il metodo educativo delle tre sezioni: Savana, Fattoria e Bosco. Presentato il progetto di educazione civica, con la realizzazione di un “passaporto” poi firmato dai Capitani Reggenti. Il momento si conclude con il canto “Sarà Natale se”.