Verso il Natale: la Reggenza in visita nelle scuole di Serravalle, Domagnano e Faetano

Le visite della Reggenza

Nell'aria c'è già profumo di Natale e le istituzioni non mancano al consueto appuntamento con le scuole: scambio di auguri e contatto diretto con gli studenti. I Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dal Segretario all'Istruzione Teodoro Lonfernini, cominciano la giornata alla scuola elementare di Serravalle. Qui i bambini presentano il progetto di plesso, un laboratorio teatrale intitolato “Il giardino dei colori”, con una breve rappresentazione dedicata al tema della pace e il canto “Colors for peace”. In dono, un piatto decorato in collaborazione con il laboratorio di ceramica Barbò.

La scuola dell’infanzia per l'occasione diventa il Castello di Smeraldo con richiami al Mago di Oz: tema multidisciplinare dell’anno che rimanda ai valori di rispetto, amicizia, tradizioni tipica contadina.

A Domagnano, alla scuola elementare, i bambini presentano il progetto “Il pescatore di parole”, con la lettura di un albo illustrato e la canzone “Heal the world” di Michael Jackson. Come regalo per i Capi di Stato, una pallina per l’albero di Natale.

All'infanzia l’accoglienza davanti alla quercia donata dalla Reggenza, ora addobbata con materiali di recupero. Nel salone, l’intonazione di “Io sono come un albero”, anche in Lis, e de “La gentilezza”, legata alla Giornata internazionale del 13 novembre. I più grandi recitano una poesia dedicata al Santo Marino.

Infine Faetano. All’infanzia, la Reggenza viene guidata in un percorso di sperimentazione e scoperta attraverso materiali semplici e da riciclo, dove il gioco rappresenta lo strumento centrale di crescita.

Alla scuola elementare, il progetto dell’anno parte dall’albo “Che pensi?” dedicato alla pace, e arriva a un brano cantato ai Capi di Stato su base musicale generata con AI: “Lasciateci in pace, lasciateci la pace”.







