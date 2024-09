LAVORO Verso il nuovo contratto artigianato: Unas, 'Obiettivo è portarlo a casa entro l'anno' La volontà, nonostante la mole di lavoro importante, è quella di arrivare a un testo nel più breve tempo possibile.

"Il contratto è chiarezza, chiarezza tra le parti, quindi è importante farla in tempi brevi cogliendo il momento per andare a analizzare anche novità che sono date dai periodi che cambiano, dalle innovazioni, dalle tecnologie e nello stesso tempo l'importanza di avere la certezza di spesa da parte del datore di lavoro e la certezza del reddito da parte del lavoratore". Così Pio Ugolini, Segretario generale UNAS, fa il punto. Il tavolo, insieme ad OSLA e le tre organizzazioni sindacali, è stata anche l'occasione di analizzare le criticità del settore per arrivare a soluzioni condivise.

"Innanzitutto da parte sindacale c'è il meccanismo che serve per la rivalutazione dei redditi, da parte nostra - aggiunge Ugolini - oltre a valutare l'incidenza di questo, abbiamo anche chiesto temi legati a quello che è un po' il problema di questi giorni come la regolamentazione sulla gestione dei social. Non solo perché incidono sulla produttività, ma soprattutto perché incidono sul concetto della sicurezza nei luoghi di lavoro".

La volontà, nonostante la mole di lavoro importante, è quella di arrivare a un testo nel più breve tempo possibile: "Non vogliamo mettere limiti alla provvidenza però ci siamo impegnati a lavorare in modo veloce e concreto. L'obiettivo è di portare a casa un accordo entro la fine dell'anno".

Nel servizio l'intervista a Pio Ugolini (Segretario generale UNAS)

