Verso il Referendum costituzionale: l'Ambasciata d'Italia sul Titano informa sulle procedure di voto

Il prossimo 29 marzo si vota in Italia per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. L'Ambasciata d'Italia a San Marino ricorda a tutti i cittadini italiani residenti in territorio, iscritti nelle liste elettorali, che possono votare per posta. Ma è possibile in alternativa, per gli elettori iscritti all’Aire, scegliere di votare presso il proprio comune di iscrizione elettorale, comunicando per iscritto la propria scelta all’Ambasciata entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni, vale a dire l'8 febbraio prossimo. Comunicazione che può essere scritta su carta semplice oppure tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito www.esteri.it.