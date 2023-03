DIRITTI Verso l'8 marzo, la richiesta della CSU alle istituzioni sammarinesi "A San Marino, vanno avviate all’iter consiliare le misure legislative necessarie alla piena attuazione della Convenzione OIL (n° 190)"

Piena solidarietà della CSU a tutte le donne dell'Ucraina e a quelle che vivono in paesi governati da regimi autoritari e sessisti, come l'Iran e l'Afghanistan, e ai movimenti che si battono per portare democrazia, diritti e libertà. In una nota della Centrale Sindacale Unitaria si legge che "a San Marino, vanno avviate all’iter consiliare le misure legislative necessarie alla piena attuazione della Convenzione OIL (n° 190) contro la violenza e le molestie nei luoghi di lavoro; va sostenuto il diritto alla maternità, attraverso maggiori incentivi economici per la natalità, l'aumento degli Assegni Familiari, il potenziamento dei servizi pubblici, maggiore stabilità dei rapporti di lavoro, la rivalutazione delle retribuzioni. Vanno rimosse, con un intervento legislativo bipartisan, tutte le discriminazioni presenti negli ambiti contrattuali".

