Verso l'accordo di stabilizzazione precari PA: giornata di incontro tra sindacati e lavoratori

È arrivata alla fase conclusiva la trattativa per l'accordo di stabilizzazione dei precari della PA. La bozza, con il testo aggiornato da parte della Segreteria Interni, è stata illustrata oggi ai lavoratori dalle Federazioni Pubblico Impiego CSdL, CDLS e USL. La proposta riguarda circa 300 persone che operano in diversi comparti del settore pubblico allargato.

"È stato un percorso molto lungo iniziato a novembre 2020 con la firma della stabilizzazione per l'ISS - sottolinea Milena Frulli, FPI CDLS - è stato anche un percorso difficile perché comunque abbiamo dovuto mediare posizioni molto diverse tra noi e il governo però riteniamo che quello che siamo arrivati ad avere sia un buon accordo. Se dal confronto di oggi ci viene dato il mandato alla firma domani sigleremo l'accordo".

Il lavoro è stato tanto e molto lungo - aggiunge Mattia Marzi, FPI USL - secondo noi è un buon risultato. Sicuramente ci sono dei punti che accontentano entrambi le parti che andranno a sottoscrivere l'accordo".

Il testo, aggiungono i sindacati, oltre l'obiettivo di stabilizzare i precari vuole anche creare condizioni per superare definitivamente il fenomeno.

"Ci sono degli elementi molto importanti in questa stabilizzazione - spiega Antonio Bacciocchi, FUPI CSDL - che fondamentalmente prevedono appunto che il precariato abbia termine, nel senso che ci sarà un meccanismo automatico di stabilizzazione e l'amministrazione si impegna a mettere i concorsi. Ovviamente c'è anche un lavoro da fare per il rinnovo del contratto però fondamentalmente ci sono dei punti, degli aspetti, che sono importanti per tutti i lavoratori".

Nel servizio le interviste a Milena Frulli (FPI CDLS), Mattia Marzi (FPI USL) e Antonio Bacciocchi (FUPI CSdL)