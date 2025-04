Verso l'Eurovision, Gabry Ponte riceve la bandiera di San Marino dai Capitani Reggenti: “La squadra è forte”

Basilea si avvicina e Gabry Ponte è pronto a tenere alti i colori sammarinesi all'Eurovision 2025. Il vincitore del San Marino Song Contest ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi. “Gabry Ponte – evidenzia il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati - è un talento della musica dance ed elettronica, ma è anche un personaggio positivo che negli anni ha saputo rinnovarsi pur mantenendo la sua identità”. Sottolineato da Pedini Amati anche il grande successo del Song Contest: “Un prodotto unanimemente apprezzato”.

"Il San Marino Song Contest devo dire che è stata, la chiamo rinascita, ma non è che fosse andato male fino a prima - afferma Pedini Amati - però è chiaro che con la vittoria di Gabry Ponte al San Marino Song Contest siamo ripartiti alla grande. Noi abbiamo sempre creduto e crediamo ancora in questo tipo di evento musicale nella Repubblica di San Marino, continueremo a farlo con la RAI che ci ha dato una grande mano, chiaramente con la San Marino RTV e quindi voglio dire oggi ci aspettiamo una grande performance di Gabri Ponte a Basilea. Mi auguro e spero che i piccoli paesi non vengano penalizzati, quest'anno ancora una volta gli italiani hanno la possibilità di votare San Marino, io mi aspetto che questa volta venga a tutti i livelli".

Consegnata all'artista la bandiera sammarinese che porterà a Basile. “Siamo certi che Gabry Ponte saprà rappresentare al meglio San Marino - affermano i Capitani Reggenti – il suo brano rappresenta il legame secolare con la storia dell'amica Italia e, come nel testo della canzone, siamo sicuri che sarò tutta con San Marino”.

"Il percorso per noi è già iniziato da un po' perché stiamo lavorando ormai da quando si è tenuto il San Marino Song Contest - dichiara Gabry Ponte - siamo al lavoro per mettere in piedi lo spettacolo però è stato un onore incontrare gli eccellentissimi Capitani Reggenti, la squadra è veramente forte, sono molto contento".

