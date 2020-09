PROTEZIONE CIVILE Verso l'inverno con una nuova tenda all'esterno del centro sanitario di Borgo Maggiore Donata dalla Regione Molise servirà, in vista dell'inverno, ad effettuare test diagnostici e tamponi in caso di aumento di contagi. In Italia diminuiscono i contagi ma in crescita i morti

Nuova tenda di presidio per l'ambulatorio del centro sanitario di Borgo Maggiore. Un operazione voluta e indicata dal coordinamento di Protezione Civile e dalla direzione ISS in previsione dei mesi invernali e di un possibile rischio di aumento contagi da covid.

Tenda prestata dalla Regione Molise grazie alla collaborazione con il Presidente Donato Toma. Principalmente saranno svolti test diagnostici e tamponi sia per l'influenza che per il covid. Servirà inoltre per ridurre assembramenti all'interno del centro sanitario.

Installata all'esterno del centro sanitario di Borgo Maggiore per alleggerire i carichi di lavoro dei centri sanitari e ridurre la pressione all'Ospedale in caso di aumento di contagi.



In Italia intanto impennata di decessi per il covid: sono 24 in più rispetto ieri. Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio, quando le vittime erano state 30. In calo invece i nuovi contagiati: 1.638.

In lieve aumento i tamponi: ne sono stati processati 103.223. Altri sette i pazienti entrati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore: il totale sale così a 215. Calano invece i ricoverati con sintomi.

Nel servizio l'intervista a Fabio Berardi (Capo Protezione Civile)

