WELFARE Verso la confederale CDLS: alla Sala Montelupo il focus su pensioni e sanità Confronto tra esperti sui traguardi che attendono San Marino con particolare attenzione verso la difesa del sistema previdenziale

Welfare e grandi sfide del futuro al centro della prima conferenza precongressuale della CDLS. Occasione di confronto tra esperti sui traguardi che attendono San Marino con particolare attenzione verso la difesa del sistema previdenziale, la riforma FONDISS e il rilancio e potenziamento del sistema sanitario pubblico.

La prevenzione, evidenzia il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni, è il punto di partenza nella cura degli anziani. Stefano Canti, Segretario di Stato alla Giustizia, rimarca la volontà di riformare la legge sul diritto di famiglia portando il tema in Congresso di Stato.

"Le nostre proposte - spiega Milena Frulli, Segretario CDLS - sono quelle di cambiare il paradigma dell'idea di anziano, non deve essere considerato un costo, un peso, ma deve essere considerato una risorsa. Quindi occorre sviluppare tutte quelle politiche sociali che permettano all'anziano di vivere serenamente il più possibile e di poter trasmettere le sue competenze, le sue conoscenze alla nostra società".

"Ormai da cinque anni - aggiunge Davide Lucantoni, ricercatore Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani - nell'ambito di un progetto nazionale, proviamo proprio a far passare il messaggio dell'invecchiamento attivo cercando di coinvolgere tutti gli attori rilevanti sul territorio che si occupano di questo a livello nazionale e regionale, sia da parte delle istituzioni che delle organizzazioni della società civile. Essendo l'invecchiamento attivo un concetto multidimensionale che abbraccia tanti aspetti diversi della vita delle persone, è necessario che tutti coloro che si occupano dei diversi aspetti della vita delle persone che hanno diverse competenze, lavorino insieme per poter fornire risposte globali alle necessità emergenti sul territorio".

Il presidente di BSM Raffaele Bruni, esperto di fondi pensionistici, ha illustrato alcune iniziative sul tema da poter attuare a San Marino come il sistema part-time pensions.

"Far si che l'anziano possa vivere il più possibile a casa sua e con i suoi affetti; questo è il nostro compito, la mission dell'Istituto per la Sicurezza Sociale - aggiunge Pierluigi Arcangeli, Direttore dipartimento Socio Sanitario Iss - e naturalmente essere pronti a ricevere e ad accoglierle in strutture protette, residenziali o semiresidenziali, quando la famiglia non ce la fa più".

Nel servizio le interviste a Milena Frulli (Segretario generale CDLS), Davide Lucantoni (Ricercatore Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani) e Pierluigi Arcangeli (Direttore dipartimento Socio Sanitario Iss)

