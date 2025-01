NON DIMENTICARE Verso la giornata della memoria: tanti gli eventi in programma Appuntamenti rivolti a grandi e piccoli come “Piccole, dolci, storie”: racconti per l'infanzia sulla memoria sammarinese o la Camminata della Memoria dell'Associazione Escursionisti Sammarinesi della Genga

Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche della 60° armata arrivarono nella città polacca di Auschwitz trovando uno dei più terribili campi di concentramento tedeschi e rivelando al mondo per la prima volta l'orrore del genocidio nazista. Dal novembre 2005 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite fissò quella data per commemorare le vittime dell'olocausto.

Tanti anche quest'anno gli eventi in programma rivolti ad adulti e bambini come “Piccole, dolci, storie”: racconti per l'infanzia sulla memoria sammarinese curata dalla Giunta di Castello di Città, la Ludoteca Pologioco, Lettori con la Valigia e l'Associazione Treno Bianco Azzurro. Alla biblioteca di stato “Passi perduti”, percorso sensoriale di lettura, ascolto e visione aperto fino al 27 febbraio. Come ogni anno poi la “Camminata della Memoria”, organizzata dall'Associazione Escursionisti Sammarinese della Genga con ospite l'architetto Maurizio Del Din che spiega come leggere i segni della storia nella stratificazione urbanistica.

Da Attiva – Mente una riflessione sul fine vita e sul valore della dignità umana: “La Giornata della Memoria – scrive l'associazione - ci offre lo spunto per meditare sugli approcci contemporanei oppressivi che, sebbene oggi non siano espliciti, si manifestano in forme subdole e insidiose”. Il Comites San Marino guarda a quanto sta accadendo nel mondo evidenziano come ancora ci siano conflitti armati con migliaia di vittime in nome di quegli stessi principi che alimentarono l'Olocausto.

Non mancano proiezioni e spettacoli: all'Auditorium Little Tony di Serravalle il film “Wonder – White Bird”, al Centro Sociale di Fiorentino la narrazione teatrale “Come sono diventato un negro” e al Concordia di Borgo Maggiore il docufilm “Liliana”, sulla storia della senatrice Segre.

