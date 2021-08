Verso la prima campanella, tra i 'nodi' gli studenti universitari iscritti in Italia

Sulla scuola si avrà un quadro preciso solo dopo Ferragosto ma per il momento le linee guida sono state diffuse. Tra i 'nodi' gli studenti universitari iscritti in Italia

Mentre in Italia si punta sulla presenza in classe con obbligo di mascherina e con docenti a casa e con lo stipendio sospeso a partire dal 5° giorno se senza certificato, San Marino si sta attrezzando per un rientro scolastico che riproporrà le modalità dell'ultima campanella: quindi banchi distanziati e senza obbligo di mascherine. Nel suo intervento al Tg di San Marino il Segretario Andrea Belluzzi ha anche evidenziato, ieri sera, la risposta responsabile degli insegnanti, i primi ad essere vaccinati, che permetterà un avvio scolastico con il 92% dei docenti vaccinati.









Rimane il nodo trasporti, per i quali si prevede un potenziamento in caso di necessità di un maggiore distanziamento. “Pronti ed elastici – spiega il Segretario Belluzzi - ad adattarci a seconda del quadro". Proprio in questa ottica sono in corso gli incontri tra Dipartimento Istruzione e Dipartimento prevenzione dell'ISS: mettere a punto piani alternativi nel caso il quadro sanitario possa peggiorare.

Per quanto riguarda gli studenti sammarinesi che devono recarsi nelle scuole italiane dove è previsto l'utilizzo del green pass ricorda che per i più giovani è stato utilizzato il vaccino Pfizer autorizzato dall'EMA, e quindi non ci saranno problemi per le scuole secondarie superiori. Diversa la situazione per gli universitari ed è questa la priorità della Segreteria alla Sanità, insieme alla tutela dei lavoratori: permettere loro di seguire le lezioni in presenza. Si arriverà al 15 ottobre con un quadro preciso del numero degli studenti eventualmente coinvolti e del range d'età specifico, Un dato che è in evoluzione, tenendo conto che si ad agosto e settembre le prenotazioni sono riprese ed hanno numeri importanti.