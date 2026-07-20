Verso la visita di Papa Leone XIV: cosa c'è da sapere per vivere attivamente questo appuntamento storico

La visita pastorale di Papa Leone XIV a San Marino, il prossimo 22 agosto, ha i suoi luoghi simbolo: Palazzo Pubblico, cuore della vita istituzionale, e la Basilica del Santo, cuore spirituale della Repubblica. Ma è l'abbraccio del Santo Padre alla comunità che riempie ancor più di significato questo momento storico di condivisione. Vengono pertanto fornite già alcune informazioni per l'accesso della cittadinanza alle aree della visita. Si parte dalla possibilità di assistere al passaggio del Papa lungo il tragitto che dall'aviosuperficie di Torraccia lo porterà nel centro di Città. Previsti rallentamenti o brevi soste del corteo. Ci si potrà, quindi, posizionare nella Piazza di Domagnano, sotto i portici di Borgo Maggiore e area antistante, sullo Stradone, su Viale Onofri e in Piazza Garibaldi.

Invece, per Piazza della Libertà, per assistere alla benedizione impartita da Papa Prevost, occorre il pass, 1000 in totale quelli disponibili: 500 prenotabili online sul portale Gov.sm a partire dalle 9.00 del 23 luglio; 500 invece presso le Giunte di Castello, distribuiti proporzionalmente alla popolazione residente in ciascun Castello. Tutte le modalità saranno comunicate successivamente.

Per l'accesso a Piazzale Domus Plebis, dove il Santo Padre saluterà i fedeli accorsi ad acclamarlo, le informazioni saranno pubblicate sul sito della Diocesi di San Marino – Montefeltro (www.diocesisanmarinomontefeltro.it).

Per favorire la partecipazione della cittadinanza, ci saranno anche appositi servizi navetta gratuiti dai Castelli verso Città. Chi si muovesse con mezzi propri, potrà parcheggiare a Fonte dell'Ovo, servendosi della navetta per raggiungere il centro. Al servizio funivia da Borgo Maggiore, nella mattinata del 22 agosto, potranno accedere solo i possessori di pass.

Nelle prossime settimane saranno diramate anche tutte le indicazioni sulla viabilità, chiusure temporanee di strade e limitazioni al traffico comprese. Sul sito www.esteri.sm sarà prevista una sezione dedicata.

A disposizione anche la mail visitasantopadre@esteri.sm per tutte le richieste di informazioni.







