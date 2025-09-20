Verso le elezioni regionali nelle Marche: Il Comites incontra i candidati di Democrazia Sovrana e Popolare

Doppia tassazione pensionati frontalieri, riconoscimento della legge 104 e IGR: sono i tre temi centrali dell'incontro organizzato dal Comites verso le elezioni regionali nelle Marche. Argomenti affrontati con i candidati alle regionali di Democrazia Sovrana e Popolare, il presidente nazionale del partito Francesco Toscano e Massimo Ceccaroli, presidente dell'Associazione Frontalieri Italia – San Marino.

"Abbiamo qui in sede i candidati di Democrazia Sovrana e Popolare per un confronto con i cittadini italiani residenti a San Marino - afferma Alessandro Amadei, presidente Comites San Marino- e con i frontalieri sulle varie tematiche che in questo momento sono più calde".

"Siamo un partito attento alle sensibilità di tutte le categorie - aggiunge Francesco Toscano, presidente nazionale Democrazia Sovrana e Popolare - che sono state abbandonate negli anni da un sistema centrale e periferico che non ha affatto a cuore le esigenze di cittadini che non vengono più ascoltati. Noi siamo immersi dentro un sistema senza volto che non ha attenzione per le problematiche di gente che fa sempre più fatica per continuare a produrre in questo paese, a lavorare. Noi dobbiamo trovare il modo di semplificare la vita delle persone".

Tra i temi più caldi la riforma IGR, con lo sciopero generale indetto dai sindacati sammarinesi: "La riforma IGR - afferma Massimo Ceccaroli, presidente AFIS - è molto impattante dal punto di vista economico per noi frontalieri e quindi sarà uno dei temi che tratteremo. Siamo alle porte di questo sciopero generale ed è chiaro che la democrazia è bella anche per questo, perché chi non è magari d'accordo con certe modifiche, certe variazioni della legge IGR può dimostrarlo e può scioperare in maniera civile, in maniera educata però comunque dire che si è contro a quella che è la proposta del governo".

Punti, aggiunge Ceccaroli, che verranno affrontati anche lunedì 22 settembre alla Sala Montelupo di Domagnano in un ulteriore incontro organizzato dall'AFIS.