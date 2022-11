CSDL, CDLS E USL Verso lo sciopero, i sindacati invitano ad incrociare le braccia Corteo fino a piazza della Libertà, mentre si riunisce il Consiglio

In vista dello sciopero di martedi CSdL, CdLS e Usl in una nota invitano ad incrociare le braccia e manifestare numerosi “per una riforma delle pensioni equa e sostenibile - scrivono - per rinnovi soddisfacenti di tutti i contratti scaduti; per fermare gli aumenti delle bollette; per una politica dei redditi che tuteli i cittadini più in difficoltà". Ritrovo alle ore 8.00 al Parcheggio Multieventi per il corteo di auto, raduno alle ore 9.30 all'inizio di Via G. Giacomini per dar vita al corteo fino a Piazza della Libertà, mentre si riunisce il Consiglio.

