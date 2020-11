Verso nuove linee guida, Laura Gobbi: “La scuola resta un luogo sicuro”

Nel servizio Laura Gobbi

Nuove linee guida, o meglio, una integrazione a quelle già adottate nell'estate e in vigore dall'inizio di questo anno scolastico. Una delibera, che sarà licenziata già la prossima settimana, ne fisserà nero su bianco i parametri; Segretarie Istruzione e Sanità, insieme all'ISS, sono al lavoro in queste ore per limarne i dettagli, ma il contorno è tracciato e chiaro l'obiettivo: “Si alza l'asticella dell'attenzione, verso una maggiore cautela e prevenzione al contagio – dice il Direttore del Dipartimento Istruzione, Laura Gobbi - davanti ad una situazione in evoluzione. Era inevitabile. Tutti ci stiamo sforzando tantissimo perché la scuola rimanga in presenza, ci auguriamo, per tutto l'anno scolastico”.



Maggiore sicurezza verso i mesi più difficili, quelli dell'inverno, ma – osserva Laura Gobbi - “la scuola si sta muovendo bene, i protocolli finora adottati hanno funzionato, la situazione è sotto controllo: “Il virus circola molto più fuori dalla scuola. La scuola è un luogo sicuro, perché ci sono le regole da subito, e adesso le andiamo anche ad aumentare”.