EXPO Verso Osaka 2025: presentati i volontari e gli sponsor del padiglione San Marino Un grande progetto frutto del lavoro congiunto di numerose realtà sammarinesi. Il SdS Pedini ai volontari: "Siete in nostri ambasciatori"

È iniziato il contro alla rovescia per l'Esposizione universale di Osaka con il primo confronto con team del Padiglione San Marino e i 18 volontari, più 9 riserve, che rappresenteranno il Titano in Giappone. Grazie a questi appuntamenti, evidenzia il Segretario di Stato al Turismo con delega Expo Federico Pedini Amati, abbiamo l'opportunità di portare la nostra immagine nel mondo.

"In queste esposizioni universali - afferma Federico Pedini Amati - noi avremo l'opportunità di presentarci con la nostra storia, perché 1700 anni di storia vanno spiegati nel mondo, ma anche e soprattutto dal punto di vista imprenditoriale. Sarà una doppia opportunità nel paese per eccellenza più tecnologico a livello mondiale. Il 13 di aprile ci sarà l'apertura ufficiale dell'esposizione universale dove saremo presenti, poi immediatamente dopo il 3 di maggio, il National Day, dove ci saranno tutte le istituzioni oltre a tutti gli sponsor. Abbiamo augurato un buon lavoro ai direttori, al commissario ma soprattutto ai volontari che come già detto sono i primi ambasciatori della Repubblica di San Marino nel mondo".

Un grande progetto frutto del lavoro congiunto di numerose realtà sammarinesi, come l'Università, reso possibile anche grazie al sostegno di numerosi sponsor presentati a Casa San Marino – Giorgia Boutique, sede istituzionale del Titano per Expo.

"Per noi è stata una grande sorpresa avere questo riscontro da parte degli sponsor - afferma Filippo Francini, Commissario Generale San Marino Expo 2025 Osaka - già era andata molto bene all'ultima edizione Dubai. Ritenevamo che fosse opportuno e necessario avere l'appoggio ma la risposta è stata veramente al di sopra di ogni aspettativa".

"C'è sempre una grandissima curiosità verso il nostro paese - aggiunge Leo Achilli, Console Generale Onorario del Giappone presso la Repubblica di San Marino - per la sua storia, le sue tradizioni e questa quindi è un'ulteriore occasione per far conoscere ai giapponesi la nostra cultura, le nostre peculiarità".

Non manca infine un pensiero per Mauro Maiani: "Questo è il primo Expo senza Mauro Maiani - ricorda Pedini Amati - il primo che ha creduto sempre in questo tipo di eventi, anche quando se ne parlava meno, era Mauro. È sempre stato un faro per il nostro paese sia come ambasciatore che come commissario".

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo con delega Expo), Filippo Francini (Commissario Generale San Marino Expo 2025 Osaka) e Leo Achilli (Console Generale Onorario del Giappone presso la Repubblica di San Marino)

