GRUPPO EMERGENZE SANITARIE Verso un nuovo allentamento delle misure Nuovo decreto, atteso a giorni, al centro della riunione del Gruppo per le Emergenze Sanitarie. Continua a diminuire la curva dei contagi

Ancora dati positivi quelli sull'andamento della pandemia a San Marino. Scendono sotto quota 500 i casi attivi (493) e sono 56 le nuove positività rilevate. Calano a 7 i ricoverati, dunque 3 meno di ieri, ma resta invariata la situazione in terapia intensiva con 3 persone seguite; 215 le guarigioni. Oggi si è riunito il Gruppo Emergenze Sanitarie: tema centrale il nuovo decreto che dovrebbe prevedere un ulteriore allentamento delle misure sanitarie.

"Tutti gli sforzi che son stati fatti a fine dicembre/inizio gennaio con le restrizioni e quant'altro - spiega Claudio Muccioli, Dirigente dell'Authority Sanitaria - hanno portato al risultato che speravamo: arrivare in questo periodo con un forte diminuzione dei casi che ci permettevano di iniziare ad avviare la diminuzione delle restrizioni e una maggiore apertura per tutti i cittadini".

"Nel prossimo decreto - aggiunge Muccioli - chiaramente il Congresso valuterà tutti i vari aspetti ma sicuramente conterrà degli alleggerimenti rispetto al passato".

Fronte scuola cambiano le disposizioni in caso di insegnati o alunni positivi. La novità principale è la fine della quarantena per l'intera classe; sia in caso di positività di un insegnate o di diversi alunni: sarà però necessario mantenere un adeguato distanziamento, arieggiare con frequenza i locali e auto-monitorare una eventuale insorgenza di sintomi per circa 10 giorni. La quarantena resta prevista se dovessero risultare più di 4 alunni positivi al Nido o alla Scuola dell'infanzia.

Nel servizio l'intervista a Claudio Muccioli (Dirigente Authority Sanitaria)

