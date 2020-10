Verso un “nuovo movimento per la disabilità”: serata pubblica a Domagnano

Prosegue l'impegno di AttivaMente per la promozione, in Repubblica, di “un nuovo movimento per la disabilità”, affinché vi sia un'azione corale ed incisiva. Dopo un passaggio interlocutorio con le sole associazioni, si è tenuto ieri sera un incontro – alla Sala Montelupo di Domagnano – aperto a chiunque intenda sostenere questo cammino. A coordinare l'evento il Dottor Maurizio Ceccoli e la Dottoressa Gloria Valentini. Nell'occasione è stato possibile sottoscrivere una sintesi di “manifesto” ed un nome da dare a questo rinnovato impegno, che deve partire – è stato detto – dalla mobilitazione delle stesse persone con disabilità, delle famiglie e delle associazioni.



