COVID SAN MARINO Verso una nuova fase, Pregliasco: "Non c'è un manuale di gestione, ma bisogna affrontare i cambiamenti con gradualità"

Sono dati sempre più incoraggianti quelli che arrivano dall'aggiornamento di oggi sull'incidenza del virus in territorio. 199 le nuove guarigioni, il quadruplo rispetto ai contagi che sono 50 nelle ultime 24 ore. Ieri sono stati effettuati 452 tamponi, con un indice di positività pari all'11,06%. Il totale dei positivi attivi si attesta a 789. 12 i ricoveri, in calo di uno; sempre 4 i pazienti in terapia intensiva. Scendono a 777 i positivi assistiti al domicilio, 240 le quarantene attive.

Trend che accompagna il Paese verso l'allentamento delle misure restrittive già dalla prossima settimana, con l'uscita di un nuovo decreto. Una fase da affrontare, sul Titano come in Italia, con rinnovata consapevolezza e con gradualità secondo il virologo Fabrizio Pregliasco che dice: “Non c'è un manuale di gestione per le Nazioni”.

Campagna vaccinale a San Marino: hanno ricevuto la prima dose 24.036 persone; in 26.037 hanno invece completato il ciclo pari all'80,14% della popolazione residente vaccinabile con 5 anni o più. 19.150 le terze dosi, pari al 63,26% della popolazione residente vaccinabile (con o più di 12 anni). Di questi 955 hanno ricevuto il vaccino sputnik light. Risultano quindi 69.223 le somministrazioni totali di vaccino a San Marino (dato che non contempla le vaccinazioni ai turisti stranieri).

Nel video l'intervista Skype a Fabrizio Pregliasco, virologo.

