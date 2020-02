Vertice europeo su emergenza coronavirus al ministero della Salute, presente anche San Marino

Sentiamo Daniela Rotondaro

Al Ministero della Salute l'incontro tra i Paesi confinanti con l'Italia per parlare dell'emergenza coronavirus: c'era anche San Marino. Un vertice particolarmente sentito da tutta la stampa estera che segue le notizie italiane e che difatti ha affollato il ministero della Salute sul Lungotevere Ripa. Presenti i ministri della Salute di Austria, Francia, Slovenia e Svizzera, ma anche quelli di Croazia e Germania, coordinati dal ministro italiano Speranza. Come Stato inserito nell'Italia, presente anche San Marino, con l'Ambasciatrice Daniela Rotondaro che ha spiegato la situazione in Repubblica, finora nessun contagiato, e tutto quanto è stato messo in atto per prevenire il contagio.

Nel video l'intervista a Daniela Rotondaro, Ambasciatrice di San Marino in Italia