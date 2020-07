LAVORO Vertice OIL su Covid e lavoro, la Reggenza: “Azione comune degli Stati per rafforzare strumenti di tutela sociale” Nel rilevare i pesanti effetti della pandemia, i Capitani Reggenti invocano un risposta "globale e sostenibile"

E' il giorno dei Capi di Stato dei Paesi membri, spazio ai loro interventi al summit globale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. I Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani sono intervenuti in tarda mattinata. Si tratta di una sessione speciale - a pochi mesi dalla quella dedicata Centenario dell'OIL e dalla dichiarazione congiunta che ne è scaturita – voluta per discutere insieme degli effetti della pandemia sul mondo del lavoro. Sono partiti proprio da qui i Capitani Reggenti, dal rilevare la tragicità della pandemia, particolarmente sentita da San Marino, insieme alla necessità di una risposta globale e sostenibile. Da un lato, l'incertezza - laddove “la situazione attuale non permette di fare previsioni certe sulle traiettorie possibili e sugli scenari futuri” – ha detto la Reggenza; dall'altro lato, “l'obbligo di interrogarsi su quale sia il punto dal quale ripartire sul piano sia domestico sia internazionale”. Donne, giovani, piccole-medie imprese, i più colpiti, insieme ai Paesi in via di sviluppo e a quelli di piccole dimensioni, come San Marino. Nell'invocare una risposta globale, i Capitani Reggenti riconoscono all'OIL l'autorevolezza necessaria per stimolare politiche efficaci verso una prosperità condivisa. “Imperativo – dice la Reggenza – che un avvenimento tragico come il Covid porti vigore all'azione della comunità internazionale nel rafforzamento degli strumenti di tutela sociale nel mondo del lavoro”. Dai Capitani Reggenti, infine, plauso al Vertice per dare “risposte utili alla costruzione di un futuro del lavoro migliore”, confermando il supporto di San Marino all'OIL al dialogo in formato tripartitico, alla solidarietà internazionale, nell'auspicio “che la comunità degli Stati lavori compatta per la promozione della giustizia sociale, della democrazia e della pace”.

File allegati Intervento della Reggenza al SUMMIT ILO 2020

