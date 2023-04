Vescovo Turazzi guida pellegrinaggio ad Arbe di 100 persone Questo percorso "ha il carattere della gratitudine"

Vescovo Turazzi guida pellegrinaggio ad Arbe di 100 persone.

Un pellegrinaggio in Croazia con 100 fedeli guidati dal Vescovo Mons. Andrea Turazzi. C’è chi, arrivando ad Arbe, si è inginocchiato, ha accarezzato la terra e ha fatto un segno di croce. In una nota, la Diocesi di San Marino-Montefeltro riporta: "Siamo arrivati dopo dieci ore di pullman nell’isola che ha dato i natali a Marino e Leone, i due “ragazzi” (così sono stati chiamati da alcune delle nostre guide) che hanno portato la gioia del Vangelo nel Montefeltro e a San Marino. Questo pellegrinaggio di 100 persone ha il carattere della gratitudine – in qualche modo – della restituzione. Questo ha motivato l’idea di proporsi per ciascuna delle tre giornate in terra croate di una breve frase evangelica. Venerdì 14 aprile: dal viaggio su strade e autostrade al viaggio come metafora della vita".

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: