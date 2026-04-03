PASQUA Via Crucis da Sant'Igne a San Leo presieduta da monsignor Beneventi Con un pensiero anche a chi sarà costretto a celebrare la ricorrenza sotto le bombe

Dal Convento di Sant'Igne alla Cattedrale di San Leo: le colline della Valmarecchia a fare da sfondo alle preghiere e al ricordo della Passione di Cristo, nella tradizionale Via Crucis proposta da Comunione e Liberazione della Diocesi di San Marino-Montefeltro e guidata dal Vescovo, monsignor Domenico Beneventi.

Tanti i fedeli presenti alla liturgia, come sempre molto partecipata: i canti della tradizione cristiana, dalle laude medievali allo Stabat Mater di Pergolesi, hanno accompagnato le cinque stazioni, insieme alle letture di passi evangelici e de ‘Il Mistero della Carità’ di Giovanna d’Arco. Con un pensiero anche a chi sarà ancora costretto a celebrare la Pasqua sotto le bombe: le vittime dei conflitti, a cui in serata Papa Leone XIV dedica un passo della sua Via Crucis in Vaticano. "Dio è nei bimbi a cui è stata rubata l'infanzia", si legge nel discorso del Pontefice, che poi si rivolge ai potenti del mondo: "Basta guerre, ne risponderete a Dio".

Un appello, quello alla pace, sentito soprattutto dai giovani, come spiegano due scout presenti al Convento di Sant'Igne, Pietro Tonni e Giacomo Matteini di Rimini 8 e Villa Verucchio 1: "Tra i nostri desideri, nelle nostre preghiere, c'è sempre quello della pace. Credo che sia una cosa molto sentita nelle nuove generazioni. È una cosa che riguarda tutto il mondo, si spera sempre in una pace duratura".

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