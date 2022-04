Via Crucis vivente stasera alle 21 Raduno davanti al piazzale dei Cappuccini ore 20.45

La Diocesi San Marino Montefeltro invita ad una “Via Crucis vivente” a cura dell’Associazione Teatro dell’Aleph, con la collaborazione del Centro Missionario Diocesano. "Un momento di intensa preghiera, drammatizzata e comunitaria - scrivono gli organizzatori - che ci fa solidali con la Via crucis delle vittime della guerra e dei fratelli martiri di ieri e di oggi ". La partenza è prevista stasera alle ore 21 dal piazzale davanti alla chiesa dei Cappuccini a San Marino Città. Il ricavato sarà devoluto per la Quaresima missionaria (progetto in Etiopia) e per l’emergenza in Ucraina. La regia è di Giovanni Moleri.

